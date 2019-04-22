Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 20Банки.ру 07:11

Банк России установил официальные курсы валют на 23 апреля. Курс доллара понизился на 17,42 копейки, составив 63,786 рубля (63,9602 рубля на 22 апреля). Курс евро опустился на 20,22 копейки до 71,721 рубля (с 71,9232 рубля на 22 апреля).

Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 20

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