Финансы
Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 20Банки.ру вчера в 07:11
Банк России установил официальные курсы валют на 23 апреля. Курс доллара понизился на 17,42 копейки, составив 63,786 рубля (63,9602 рубля на 22 апреля). Курс евро опустился на 20,22 копейки до 71,721 рубля (с 71,9232 рубля на 22 апреля).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей
Двоих маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет — нашли в одной из квартир Липецка.
Обновлено в 06:43
Общество
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования.
Обновлено в 08:24
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
Обновлено в 06:19
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Футбол
Тренерский штаб «Бёрнли» оскорблял Сарри во время матча
Стала известна причина бурного поведения главного тренера «Челси» Маурицио Сарри во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2). Как сообщает Daily Mail, члены тренерского штаба гостей несколько раз оскорбили специалиста, назвав его «сраным итальяшкой».
Обновлено в 07:08
Авто
Hyundai Sonata и Kia Optima получат полный привод
Новое поколение Kia Optima и Hyundai Sonata 2020 модельного года получат систему полного привода.
Обновлено в 02:39
Политика
Киевский суд рассмотрит иск о национализации фабрики Roshen
«Как глава соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моём понимании украденной у украинского народа фабрики», — заявил в эфире телеканала NewsOne председатель Социалистической партии Украины Илья Кива.
Обновлено в 07:48
Политика
Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля
Помощник президента добавил, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров из-за достигнутой договоренности между странами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Происшествия
По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах
Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни
Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Баскетбол
«Финикс» отправил в отставку главного тренера Кокошкова
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» отправил в отставку главного тренера Игора Кокошкова.
Обновлено в 04:33
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд
По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55