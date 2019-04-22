Финансы
Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 20Банки.ру 07:11
Банк России установил официальные курсы валют на 23 апреля. Курс доллара понизился на 17,42 копейки, составив 63,786 рубля (63,9602 рубля на 22 апреля). Курс евро опустился на 20,22 копейки до 71,721 рубля (с 71,9232 рубля на 22 апреля).
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70 за доллар только начало: Время покупать валюту - дешевле не будет
Свободная Пресса19 апреля в 01:10
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
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Политика
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Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
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В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
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«Транснефть» нашла источник загрязнения в поставках для Белоруссии
Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы.
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Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»
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Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
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В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
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Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
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Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
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