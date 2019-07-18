Финансы

Официальный курс доллара понижен, евро слегка прибавилРосбалт 06:57

Банк России понизил с 19 июля официальный курс доллара США почти на 12 копеек до 62,8286 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,6068 рубля.
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