Финансы
Официальный курс доллара понижен, евро слегка прибавилРосбалт 06:57
Банк России понизил с 19 июля официальный курс доллара США почти на 12 копеек до 62,8286 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,6068 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Действие серии развернется через восемь лет после окончания оригинальной "Сплетницы" и расскажет о новом поколении манхэттенской "золотой молодежи".
Обновлено в 10:33
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Здоровье без забот
Уровень московской медицины был и остается одним из высочайших в мире.
Обновлено в 12:44
Политика
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Появилось видео задержания в Иране судна с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции — одно из подразделений вооруженных сил Ирана — опубликовал видео с задержанием иностранного судна, которое перевозило контрабандное топливо.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает на Бали с миллионером
Поговаривают, что в семье скандально известной героини ток-шоу «Пусть говорят» не все гладко. И ладно бы Шурыгина отдыхала тайком.
Обновлено в 10:36
Футбол
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото пятимесячного сына
Российская телеведущая, фотомодель Виктория Лопырева 6 февраля впервые стала мамой . У знаменитости родился долгожданный сын.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой
Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.
Обновлено в 12:23
Политика
Лавров отметил предпосылки к прогрессу в выполнении Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил прогресса по вопросу выполнения минских соглашений после недавней встречи экспертов «нормандского формата».
Обновлено в 11:48
Экономика
Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием
Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент.
Обновлено в 08:21
Политика
Александр Богомаз принял участие в форуме регионов России и Белоруссии
Брянский губернатор Александр Богомаз принял участие в форуме регионов России и Белоруссии.
Обновлено в 12:56
Политика
Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах
Госдума России в четверг, 18 июля, в третьем чтении приняла законопроекты, которые уточняют понятия «специальных средств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:13
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Ростов» продал Резиуана Мирзова «Спартаку»
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Культура
Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 11:49