Финансы
Официальный курс доллара понижен, евро слегка прибавилРосбалт 06:57
Банк России понизил с 19 июля официальный курс доллара США почти на 12 копеек до 62,8286 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,6068 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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