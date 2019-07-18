Финансы

Официальный курс доллара понижен, евро слегка прибавилРосбалт 06:57

Банк России понизил с 19 июля официальный курс доллара США почти на 12 копеек до 62,8286 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 5 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,6068 рубля.
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Центробанк повысил курс евро

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Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,83 рубля

ПРАЙМ06:18

Официальный курс евро вырос до 70,61 рубля

РИА Новости06:40

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, курс евро вырос на 5 копеек

Банки.ру06:24

Официальный курс доллара понижен, евро слегка прибавил

Росбалт06:57

Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубля

Московский Комсомолецвчера в 23:30

Центробанк установил курсы валют на 18 июля

Телеканал 360°вчера в 11:38
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".
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Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
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В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
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