Финансы

Официальный курс доллара ощутимо повышен, евро прибавил меньшеРосбалт 07 февраля в 06:17

Центробанк РФ повысил с 8 февраля официальный курс доллара США на 35 копеек до 66,0199 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 19,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 74,9656 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 февраля в размере 66,0628 руб., евро - 74,8954 руб

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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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