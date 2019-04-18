Финансы
Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерялРосбалт 08:00
Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2440 рубля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Кино
Названы самые провальные российские фильмы
По данным специалистов, самым убыточным оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя. От Фонда кино он получил 280 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Челябинске горит отель «Аврора»
Людей из присторя, отеля «Аврора» и одноименного ТРК эвакуировали. На месте работают экипажи двух противопожарных расчетов.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Гаджеты
Названы самые успешные игровые консоли всех времён
Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено в 20:33
Политика
Зеленский объявит информационную войну Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Политика
МИД РФ отреагировал на санкции США против Венесуэлы и Кубы
"Риторика официальных лиц США в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа становится все более воинственной", - заявила она.
Обновлено в 09:59
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика
Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом
В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено в 10:59
Политика
Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
США создадут беспилотный флот для противостояния России и Китаю
В информационном агентстве The National Interest заявляют, что Соединенные Штаты собираются построить флот из роботов для борьбы с КНР и Российской Федерацией.
Обновлено в 02:47
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме
Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Хафтара
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, ведущего наступление на столицу страны Триполи.
Обновлено в 21:01
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50