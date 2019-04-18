Финансы
Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерялРосбалт 08:00
Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2440 рубля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество
Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете
Дума Астраханской области в четверг приняла в окончательном чтении поправки в кодекс депутатской этики, запретив парламентариям использовать нецензурную брань в интернете, сообщил агентству "Интерфакс" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Обновлено в 04:49
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства
Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.
Обновлено в 11:47
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии
Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Перед смертью актрисы Ирины Цывиной соседка слышала крики и грохот
После смерти третьего мужа вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина стала владелицей многомиллионного состояния в виде 4 квартир и земельного участка в ближайшем Подмосковье.
Обновлено в 08:37
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом
Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Политика
ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского
Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Авто
Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS
Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Общество
В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники
Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Происшествия
На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Транспорт
Транспортная развязка свяжет старые и новые Химки
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой Минтранса Евгением Дитрихом, чтобы выслушать их предложения по транспортным развязкам для соединения старых и новых Химок.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком
Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм отпраздновала 45-летие пончиками в кафе
Празднование 45-летия стартовало в одном из кафе Лос-Анджелеса, куда Бекхэм отправилась вместе с мужем и наследниками – 20-летним Бруклином, 16-летним Ромео, 14-летним Крузом и младшей дочкой Харпер.
Обновлено в 11:33
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы
Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Ученые: собаки продлевают жизнь своим хозяевам
Обновлено в 10:54