Финансы
Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерялРосбалт 08:00
Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2440 рубля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Политика
Порошенко пригрозил украинцам утратой «достижений»
Достижения Украины за почти пять лет президентства Петра Порошенко могут быть утрачены. Об этом глава государства написал в Facebook.
Обновлено в 17:56
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью
Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 02:30
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
Авто
Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу
Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Политика
Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook
Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко.
Обновлено в 19:20
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Ополченец ДНР вернул себе пенсию через волгоградский суд
Пенсионер Михаил Заикин получал выплаты за выслугу лет с 2003 года, но в феврале 2018 года мужчине в пенсии отказали из-за его вступления в ряды народного ополчения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 11:04
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Интернет
Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10
Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
Обновлено в 11:50
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Челябинске горит отель «Аврора»
Людей из присторя, отеля «Аврора» и одноименного ТРК эвакуировали. На месте работают экипажи двух противопожарных расчетов.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины
Обновлено в 15:19