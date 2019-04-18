Финансы

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерялРосбалт 08:00

Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2440 рубля.
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Курс евро по отношению к доллару США в 9:40 MSK 18 апреля повысился на 0.03%

АК&М02:40

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,05 рубля

ТАСС03:05

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,23% ДО 63,99 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,32% ДО 72,33 Р

Financial One03:04

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерял

Росбалт08:00
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Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика

Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины

Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено в 13:26
Политика

Порошенко пригрозил украинцам утратой «достижений»

Достижения Украины за почти пять лет президентства Петра Порошенко могут быть утрачены. Об этом глава государства написал в Facebook.
Обновлено в 17:56
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью

Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 02:30
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Политика

Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook

Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко.
Обновлено в 19:20
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Наука

В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Ополченец ДНР вернул себе пенсию через волгоградский суд

Пенсионер Михаил Заикин получал выплаты за выслугу лет с 2003 года, но в феврале 2018 года мужчине в пенсии отказали из-за его вступления в ряды народного ополчения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 11:04
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Интернет

Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10

Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
Обновлено в 11:50
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Челябинске горит отель «Аврора»

Людей из присторя, отеля «Аврора» и одноименного ТРК эвакуировали. На месте работают экипажи двух противопожарных расчетов.
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика

В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины

Обновлено в 15:19
Здоровье

Ученые подтвердили, что собаки полезны для здоровья их хозяев

Обновлено в 10:24
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