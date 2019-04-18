Финансы
Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерялРосбалт вчера в 08:00
Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2440 рубля.
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