Финансы
Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерялРосбалт 08:00
Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,2440 рубля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга
В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов.
Обновлено в 11:58
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые
По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:17
Технологии
Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену
Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено в 10:22
Экономика
Компания Дерипаски просит у государства 30 млрд рублей
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма, компания просила выделить средства в качестве господдержки.
Обновлено вчера в 22:57
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика
Медведев рассказал о миллионах бедных в России
Медведев рассказал о миллионах бедных в России Глава кабмина озвучил планы правительства по повышению уровня жизни.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:00
Политика
Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка
Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430
Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом
Обновлено в 10:56
Футбол
«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Чистая прибыль Schlumberger в I квартале упала на 20%
Чистая прибыль крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа американской Schlumberger в I квартале 2019 г. составила $421 млн, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 09:00
Экономика
Центробанк обеспокоен: владельцы пластиковых карт сильно рискуют
Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт обеспокоен.
Обновлено в 09:31
Политика
Захарова обескуражена реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму
Дезир заявил, что практика «глушения голосов критики в Крыму неприемлема», и призвал представителей крымских силовиков «уважать роль всех представителей СМИ» и освободить «пострадавших журналистов».
Обновлено в 09:02
Политика
В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись 1,5 тысячи боевиков
В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись 1,5 тыс. боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Обновлено в 07:15
Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика
ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко
Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Теннис
Даниил Медведев: «Любой матч хочется выиграть – это деньги, очки, слава»
Кто бы ни был соперником, нет такого, что выходишь на корт и думаешь: "Так, ладно, этот матч можно и проиграть".
Обновлено в 11:44