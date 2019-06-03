Финансы

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро прибавил большеРосбалт вчера в 07:59

Центробанк РФ повысил с 4 июня официальный курс доллара США на 17 копеек до 65,5547 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 37,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,2180 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 65,1614 руб/доллар США и 73,4239 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ понизил на 5 июня курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС05:51

Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро

News.ru06:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 65,1614 руб

Финмаркет05:38

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,55 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:49

Официальные курсы ЦБ России на 04.06.19

Коммерсантъвчера в 18:39
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Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает в России более 900 автомобилей Lada XRAY

Обновлено в 10:59
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 08:39
Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой

Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка

Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Обновлено в 05:40
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Религия

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Космос

Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи

Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
Космос

Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»

Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.
Обновлено 01 июня в 06:28
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Обновлено в 11:05
Происшествия

Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»

"Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.
Обновлено в 10:20
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Уголовное дело из-за видео о нападении Румынии завели на Украине

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело из-за видеоролика о "захвате" Румынией части страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:30
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» опубликовала полуобнаженные снимки

В конце мая 62-летняя актриса Луселия Сантос опубликовала в Инстаграм снимки, где она предстала в шелковом боди.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин встретится с Генсеком ООН

«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Сирийская армия захватила первый город после возобновления наступления

Обновлено в 10:35
Футбол

Нойер ответил на вопрос о завершении карьеры

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.
Обновлено в 10:39
Общество

Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 03:22
Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.
Обновлено в 11:04
Политика

Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
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