Финансы
Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 48Банки.ру 06:01
ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 мая. Курс доллара повысился на 11,93 копейки, составив 64,6106 рубля (64,4913 рубля на 24 мая). Курс евро вырос на 48,17 копейки, до 72,3186 рубля (71,8369 рубля на 24 мая).
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол
Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ
Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Политика
Голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17
Международная следственная группа не смогла предоставить веские доказательства того, что именно Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.
Обновлено в 12:33
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере 24-летнего хорватского форварда
Московский ЦСКА заинтересован в переходе нападающего "Осиека" Мирко Марича, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:48
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено в 12:45
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой
По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
Обновлено в 11:10
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём.
Обновлено в 07:09
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Дибала хочет остаться в «Ювентусе»
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что хочет остаться в клубе.
Обновлено в 11:36
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Технологии
Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы
Обновлено в 10:50
Игры
Почти половина продаж третьего «Ведьмака» пришлась на PC
Разработчики сообщили, что 44,5% продаж третьей части «Ведьмака» пришлись на PC.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Huawei не сможет выпускать смартфоны с поддержкой карт microSD
С одной стороны, в экосистеме Android наметилась тенденция к отказу от расширения памяти с помощью карт microSD.
Обновлено в 03:25
Политика
Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден
Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12