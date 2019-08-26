Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник вырос до 65,97 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,3134 рубля.
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Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Политика
Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»
Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало.
URA.Ru 16:22
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Политика
Волкер не нашел угроз свободе слова на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова на Украине.
Известия 16:59
Авто
Пользователи Сети напомнили о советском лимузине ЗиЛ-4102
В качестве образца в 1985 году был куплен новый Rolls-Royce Silver Spirit, а уже в 1988 году шестой цех ЗИЛа изготовил два опытных образца ЗИЛ-4102 чёрного и золотистого цвета.
Тарантас Ньюс 14:07
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.
РБК 13:55
Футбол
Кирилл Панченко: «Лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов»
Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко дал оценку прошлому сезону бело-голубых. Тогда москвичи заняли 12-е место.
Спорт-Экспресс 18:22
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Хоккей
СКА обыграл «Авангард» в финальном матче турнира Пучкова
Петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» в заключительном матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
Нева Спорт 15:19
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Культура
Названы главные претенденты на премию «Книга года 2019»
В пресс-службе Московской международной выставки-ярмарки назвали претендентов на главный приз конкурса «Книга года 2019».
Культуромания 10:14
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Общество
Росгвардия изучит законопроект об идентификации сотрудников
Экс-омбудсмен, Сенатор Владимир Лукин в субботу, 24 августа, внес в Государственную законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров.
Телеканал 360° вчера в 01:00
Политика
Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком
Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Газета.Ru 18:06
Общество
Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой
Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Космос
«Союз» с роботом «Федором» вновь попытаются пристыковать к МКС
Как сообщили в Роскосмосе, 27 августа в 6.12 мск пройдет повторная попытка пристыковать корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", к Международной космической станции (МКС).
Московский Комсомолец 18:36