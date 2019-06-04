Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,55 рубляПРАЙМ вчера в 06:33
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 69,0032 рубля.
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В борьбе с «зеленым» победил долларовый змий: Россия и Китай проиграли дедолларизацию
Гражданские силы.ру01 июня в 05:16
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%
По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Полиция задержала пикетчиков у посольства Армении
Полицейские задержали двоих участников пикета у посольства Армении в Москве с требованием выдать предполагаемых убийц бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, погибшего в драке в Подмосковье.
Обновлено в 12:01
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
Обновлено в 12:58
Политика
НАТО и Украина проведут учения в Черном море
Обновлено в 11:59
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Футбол
Экс-врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»
Бывший врач ЦСКА Михаил Бутовский переходит на работу в «Спартак».
Обновлено в 13:56
Политика
Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске
Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Кино
Названы самые неудобные костюмы в супергеройских фильмах
Самым неудобным костюмом за всю историю супергеройского кино признана экипировка Железного человека (Роберт Дауни-младший).
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Игнашевич возглавил московское «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Футбол
Ягелка объявил об уходе из «Эвертона»
Защитник Фил Ягелка покинет "Эвертон" после 12 лет, проведенных в клубе.
Обновлено в 12:04
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Экономика
Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»
«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал
В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Единоборства
UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби
Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье, сообщает пресс-служба UFC.
Обновлено в 14:34
Авто
В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения
Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
Обновлено в 12:24
Футбол
Ф. Менди проходит медосмотр для «Реала»
Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен, чтобы пройти медицинское обследование для мадридского «Реала», утверждает L'Equipe.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Общество
Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Политика
Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
Мещеряков: «У меня есть личная позиция по расширению РПЛ»
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который выступил против расширения РПЛ.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31