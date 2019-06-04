Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,16 рубляПРАЙМ 05:41

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8795 рубля.
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Банк России понизил официальный курс доллара и поднял евро

Росбалт06:32

Официальный курс евро на среду вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,55 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:49

ЦБ понизил на 5 июня курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС05:51

Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 65,1614 руб/доллар США и 73,4239 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 65,1614 руб

Финмаркет05:38

Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро

News.ru06:00
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Армия и оружие

Названа мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 16:30
Происшествия

В массовом ДТП на Мурманском шоссе пострадал мужчина

Обновлено в 16:43
Наука

Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 14:46
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Хоккей

Канадский хоккеист Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре»

Бывший игрок хабаровского «Амура» Дэвид Линг рассказал о некоторых нюансах работы с судьями в клубе.
Обновлено в 15:48
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.
Обновлено в 10:56
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Общество

Власти Москвы не только строили жилье для сотрудников ГРУ, но и размещали на своих информационных ресурсах их адреса

Как выяснило издание Инсайдер, их можно найти на портале "Электронная Москва".
Обновлено в 15:30
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Футбол

Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона

Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.
Обновлено в 13:17
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено в 14:50
Общество

Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Четыре человека ранены при взрыве гранаты на Кубани

Обновлено в 14:57
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной

В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.
Обновлено в 06:09
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