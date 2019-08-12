Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубляПРАЙМ 05:12
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8912 рубля.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено в 19:42
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.
Обновлено в 11:27
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Футбол
Оньекуру, которым интересовался ЦСКА, перешел в команду Головина
Нападающий Хенри Оньекуру перешел из «Эвертона» в «Монако». Нигериец подписал контракт с клубом лиги 1 на пять лет.
Обновлено в 13:57
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Поступок сына Фриске возмутил Шепелева
Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.
Обновлено в 05:45
Кино
Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 14:12
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено в 06:48
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено в 14:05
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Технологии
Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок
Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять студентов российских вузов
По данным Министерства образования России, доля российских студентов, которых отчислили из вузов по разным причинам в 2018 году, составляет около 16,8 процента.
Обновлено вчера в 21:10
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Экономика
Российской экономике удалось избежать технической рецессии
ВВП РФ, очищенный от сезонности, во II квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в I квартале, говорится в сообщении министерства.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа
Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы.
Обновлено в 07:28
Политика
Исламская страна встала в очередь за «Кортежем» Путина
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил восхищение российскими представительскими автомобилями Aurus, известными также как «Кортеж» для перевозки руководства страны.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02