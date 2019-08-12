Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубляПРАЙМ 05:12
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8912 рубля.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:25, Вашингтон
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Гаджеты
Huawei представила смарт-телевизоры Honor с HarmonyOS
Обновлено 10 августа в 16:16
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Обновлено вчера в 02:22
Гаджеты
Windows Defender — один из лучших современных антивирусов
В своё время антивирус Windows Defender был весьма посредственной защитой, которая уступала многим другим бесплатным решениям, не говоря уже о монстрах рынка.
Обновлено в 13:57
Наука
В Эфиопии обнаружили поселение людей эпохи палеолита высоко в горах
В Эфиопии на высоте 3500 метров в скальном укрытии Финча-Хабера горы Бейл международная группа ученых обнаружила следы стоянки древних людей эпохи палеолита.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не допустить звуковых атак через телефон.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Суд арестовал 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца активиста партии «Яблоко» Валерия Костенка — 14-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:55
Космос
Легенда о «Буревестнике»
8 августа 2019 года на военном полигоне в Архангельской области неподалеку от Северодвинска во время испытаний произошла авария с человеческими жертвами.
Обновлено в 14:19
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Религия
В РПЦ высказались о поступке священника, грубо крестившего ребенка
Русская православная церковь назвала возмутительным поступком действия игумена Фотия, который грубо крестил годовалого малыша в Гатчине.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Марсель» разорвал контракт с Рами
«Марсель» расторг контракт с защитником Адилем Рами. Такое решение клуб принял в связи с нарушением игроком условий контракта.
Обновлено в 18:02
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Названы неудачные самолеты СССР
В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Происшествия
Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей
Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.
Обновлено в 17:30
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 04:11