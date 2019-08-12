Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубляПРАЙМ 05:12

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8912 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы валют ЦБ РФ на 12 августа: 65,4287 руб/доллар США и 73,1231 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля

РИА Новости05:34

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 августа в размере 73.1231 руб. против 73.0196 руб. на 10 августа

АК&М05:26

По официальному курсу ЦБ РФ поднял доллар до 65,43 рубля, а евро увечил на 10 копеек

Интересант05:20

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубля

ПРАЙМ05:12

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 августа в размере 65,4287 руб

Финмаркет05:12

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:53, Ашберн
Кино

Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Здоровье

Ежедневное использование сковородок может вызвать диабет

Врачи говорят, что ежедневное использование сковородок и кастрюль может вызвать диабет из-за антипригарных средств.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Обновлено в 13:47
Технологии

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Футбол

Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:38
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Общество

Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Рязанской области, в лагере за лето успели отдохнуть 468 детей.
Обновлено в 10:46
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке

Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Кино

Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню

Обновлено в 05:02
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия

ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек

Обновлено в 18:45
Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Индия официально признала С-400 лучшей системой ПВО в мире

Российская система противовоздушной обороны С-400, несмотря на всю критику индийских СМИ, считается в Индии лучшей в мире.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском

В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
Обновлено в 07:30
Игры

Анонсирована обновленная версия System Shock 2: Enhanced Edition

Обновлено в 11:35
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом

Обновлено в 11:10
Политика

В США ужесточат правила получения виз

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Наука

Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков

Обновлено в 03:30
Футбол

У Чалова диагностировали перелом носа

Обновлено в 14:32
Гаджеты

Обнаружена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие

Опасная уязвимость позволяет превратить смартфоны в опасное оружие. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Мэтта Уикси.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное