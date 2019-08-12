Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубляПРАЙМ 05:12

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8912 рубля.
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубля

ПРАЙМ05:12

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля

РИА Новости05:34

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

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По официальному курсу ЦБ РФ поднял доллар до 65,43 рубля, а евро увечил на 10 копеек

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 августа в размере 73.1231 руб. против 73.0196 руб. на 10 августа

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 августа в размере 65,4287 руб

Финмаркет05:12
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Обновлено вчера в 22:47
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В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
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В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
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Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок

Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
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Москвичи увидят звездопад Персеиды

Обновлено в 11:39
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Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
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Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

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Обновлено в 08:40
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Минкультуры объявило конкурс концепций развития Российского этнографического музея

Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский этнографический музей", расположенного в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:49
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Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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На снимках NASA с Луны обнаружены базы и корабли инопланетян

Обновлено 10 августа в 01:06
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СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети

Обновлено в 08:37
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В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

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Снейдер объявил о завершении карьеры

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Третье тестирование электронной системы голосования пройдет 21 августа

Третье тестирование системы электронного голосования пройдет 21 августа.
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Происшествия

В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев

Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Танк ядерного апокалипсиса нашли в России

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
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"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

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России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
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Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
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В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Наука

Ученые обнаружили 500-летнюю акулу

Ученые обнаружили на территории Гренландии акулу, возраст которой составляет приблизительно 500 лет.
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После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

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«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards

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В Китае впервые за два года сократились продажи электромобилей

Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.
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Как работают Яндекс.Новости?
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