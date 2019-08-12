Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубляПРАЙМ 05:12
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8912 рубля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Технологии
Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок
Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития Российского этнографического музея
Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский этнографический музей", расположенного в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:49
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Космос
На снимках NASA с Луны обнаружены базы и корабли инопланетян
Обновлено 10 августа в 01:06
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Футбол
Снейдер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 13:04
Общество
Третье тестирование электронной системы голосования пройдет 21 августа
Третье тестирование системы электронного голосования пройдет 21 августа.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев
Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Финансы
России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Наука
Ученые обнаружили 500-летнюю акулу
Ученые обнаружили на территории Гренландии акулу, возраст которой составляет приблизительно 500 лет.
Обновлено в 13:40
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Авто
В Китае впервые за два года сократились продажи электромобилей
Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.
Обновлено в 11:01