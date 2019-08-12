Политика Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.

Политика В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Технологии Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития Российского этнографического музея Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс концепций развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский этнографический музей", расположенного в Санкт-Петербурге.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Происшествия В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.

Армия и оружие Танк ядерного апокалипсиса нашли в России В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Финансы России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019» ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Наука Ученые обнаружили 500-летнюю акулу Ученые обнаружили на территории Гренландии акулу, возраст которой составляет приблизительно 500 лет.