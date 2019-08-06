Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,3480 рубля.

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,05 рубля

Футбол Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Культура Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе Китайские дизайнеры победили в конкурсе проектов по восстановлению собора Парижской Богоматери, сообщили организаторы.

Общество Стали известны основные причины незанятости в России В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.

Происшествия Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.

Кино Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Транспорт В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.

Авто Peugeot 3008 превратился в «экспедиционный внедорожник» Экспедиционный вариант Peugeot 3008 разработали на базе версии GT Line.

Политика Sankei: Япония должна пересмотреть стратегию по возвращению Курил Как пишет издание Sankei Shimbun, власти Японии должны пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских северных территорий», поскольку недавний визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что Москва не планирует вести серьезный диалог по Южным Курилам.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Здоровье Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по вопросам туруслуг Специалисты Роспотребнадзора дали 6,05 тысячи консультаций о туристических услугах и инфекционных угрозах за границей, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Здоровье О каких болезнях может свидетельствовать шум в ушах, рассказали врачи Причиной шума в ушах может стать воспаление органов слуха. Поэтому если шум не прекращается, то нужно сразу обратиться к врачам.

Политика В «Слуге народа» назвали число «условно пророссийских» депутатов Рады Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».

Происшествия Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Экономика Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.