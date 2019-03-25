Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 64,50 рубляПРАЙМ 05:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,2899 рубля.
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ЦБ РФ повысил на 26 марта курс доллара до 64,5 рубля

ТАСС05:24

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта

Интерфакс06:11

Официальный курс доллара вырос на 72 копейки

Газета.Ru06:03

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

РИА Новости05:52

ЦБ повысил курсы доллара и евро на 26 марта

Москва 2407:03

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru05:46

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 64,4993 руб

Финмаркет05:43
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Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Космос

Экипаж SIRIUS будет вести видео-дневник о жизни в изоляции

Одной из основных задач SIRIUS станет оценка учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье международного экипажа.
Обновлено в 08:05
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Футбол

Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка

Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:11
Происшествия

На Кубани при взрыве газа пострадали два человека

Как сообщают в управлении МЧС по региону, в результате взрыва пострадали два человека. 14 февраля в доме в Красноярске произошёл взрыв газа.
Обновлено в 08:34
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Футбол

Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»

Бывший форвард питерского "Зенита", ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ" Халк, рассказал, как оказался в российском клубе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Футбол

Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину

Обновлено в 12:11
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Экономика

Экономист оценил в 10 тыс. рублей затраты каждого россиянина на Крым

Обновлено в 06:49
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%

"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Здоровье

В Ленобласти обновят медоборудование в больницах за 250 млн рублей

В Ленобласти в течение ближайших трех лет обновят медицинское оборудование в больницах на 250 млн рублей.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»

Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Баскетбол

ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор»

ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:13
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Экономика

Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
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