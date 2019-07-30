Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубляПРАЙМ 05:30

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,7253 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 29 июля: 63,5210 руб/доллар США и 70,6417 руб/евро

SIA.ru07:00

Курс евро превысил 70 рублей

Комсомольская правда07:14

ЦБ установил курс валют на 30 июля

Телеканал 360°06:28

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля

РИА Новости06:03

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля

Московский Комсомолец21:06

ЦБ повысил на 30 июля курс доллара до 63,52 рубля

ТАСС05:39

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 июля в размере 63,521 руб

Финмаркет05:29
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:33, Вашингтон
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено в 21:01
Футбол

«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»

Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Индии дети накачали воздухом ребенка и убили его

В Индии несовершеннолетние дети ради забавы решили накачать шестилетнего мальчика воздухом.
Обновлено в 21:15
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Общество

В Госдуму поступило предложение заблокировать BlaBlaCar

Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.
Обновлено в 19:44
Теннис

Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати

Обновлено в 15:06
Политика

Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы

Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
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Космос

Фото дня: на ребре спиральной галактики

Правда, на представленной фотографии не видны ни рукава, ни «сердце» галактики.
Обновлено в 06:26
Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Театры

Владимир Машков назвал условия возвращения в большое кино

Актер и режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что сможет вернуться в кино, если наладится работа, которой он занимается в настоящее время.
Обновлено в 21:12
Кино

Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»

Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую систему ПРО

Израиль в сотрудничестве с США успешно испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» (Arrow-3), который перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы.
Обновлено вчера в 08:38
Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено в 09:06
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:06
Происшествия

Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован

Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать

По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

Обновлено в 15:49
Технологии

Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения

Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Футбол

Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»

Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Кино

Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе

Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено в 12:33
Политика

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Политика

Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия

Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Гаджеты

Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом

Обновлено в 04:30
Политика

В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина

Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
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