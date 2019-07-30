Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубляПРАЙМ 05:30
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,7253 рубля.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика
В Крыму оценили отказ Украины подавать воду в Крым
Власти Украины страдают "алогизмами", отказываясь подавать воду в Крым, но продолжая говорить, что в Крыму живут украинские граждане, заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Транспорт
В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ
Согласно новому стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему люду рек и озер.
Обновлено в 20:59
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Теннис
Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
Обновлено в 15:29
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Экономика
Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%
Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 09:44
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика
Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров
В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:01
Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Футбол
France Football: Блан отказался возглавить «Зенит»
Лоран Блан отказался возглавить российский клуб "Зенит". Об этом утверждает французское издание France Football.
Обновлено в 12:30
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
На Украине принято решение реформировать коренным образом Службу безопасности страны.
Обновлено в 04:13
Политика
Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:20
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Общество
Россияне не хотят получать электронные паспорта
Как сообщает ВЦИОМ, 59% россиян не собирается обзаводиться электронными паспортами, несмотря на то, что туда пока не планируется вносить биометрические данные.
Обновлено в 09:09
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07