Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,7253 рубля.

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубля

Политика Россиянам упростили получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.

Музыка Rammstein признались в любви России после концерта в Москве Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

Общество Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.

Политика Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Порошенко вместе с семьей покинул Украину Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Транспорт В Минтрансе сообщили о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево» Аэропорт "Шереметьево" стабилизировал ситуацию с багажом: набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам и переориентировал потоки, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.

Происшествия Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств 15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Шоу-бизнес Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей Певица Ани Лорак в прошлом месяце опубликовала в Instagram трогательный снимок с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Футбол Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит» Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».

Политика Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированной акции в Москве Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Путешествия Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.