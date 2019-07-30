Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубляПРАЙМ вчера в 05:30

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,7253 рубля.
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ЦБ опубликовал официальный курс валют на 31 июля

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ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 70,598 руб

Финмаркет05:59

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SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 70,6 рубля

РИА Новости06:25

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:06
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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Тимати высказался о сольной карьере Егора Крида

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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.
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Политика

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Музыка

Rammstein признались в любви России после концерта в Москве

Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
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Происшествия

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Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:35
Политика

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Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
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Экономика

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Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика

Порошенко вместе с семьей покинул Украину

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах

В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Транспорт

В Минтрансе сообщили о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Аэропорт "Шереметьево" стабилизировал ситуацию с багажом: набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам и переориентировал потоки, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 12:03
Общество

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
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Гаджеты

Xiaomi создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T

Обновлено в 14:37
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
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Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств

15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Общество

11 человек погибли в Японии из-за жары

В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан.
Обновлено в 04:27
Авто

Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

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Обновлено в 01:24
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Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей

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Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
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Футбол

Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»

Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
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Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированной акции в Москве

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля.
Обновлено в 12:51
Финансы

Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза

Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
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Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
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С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей

На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.
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