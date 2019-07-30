Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,52 рубляПРАЙМ 29 июля в 05:30
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,7253 рубля.
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Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено вчера в 14:30
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов
Неизвестные в Гонконге запустили в группу демонстрантов зажженный фейерверк, шесть человек пострадали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного
Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию
Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии
Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено вчера в 03:21
Общество
Чтобы меньше топило город: смотрим, как работает машина, которая по-хитрому снимает асфальт
Вечером во вторник в центре Екатеринбурга работала машина, которая по-новому фрезерует асфальт.
Обновлено вчера в 13:30
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Футбол
Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено вчера в 08:51
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Амурской области
В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир легковушки. Еще два пассажира автомобиля были госпитализированы.
Обновлено вчера в 10:22