Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ 10 июня в 06:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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ЦБ РФ объявил курс валют на 12 июня

Телеканал 360°вчера в 13:37

Банк России снизил на 12 июня курс доллара до 64,52 рубля

ТАССвчера в 09:06

Что сегодня выгоднее - рубли или доллары?

Аргументы и Факты08 июня в 18:31

Официальный курс евро снизился до 73,04 рубля

РИА Новостивчера в 08:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 64,5158 руб

Финмаркетвчера в 07:43

Курсы валют ЦБ РФ на 9 июня: 65,0395 руб/доллар США и 73,2605 руб/евро

SIA.ru09 июня в 07:00

Официальные курсы доллара и евро вновь понижены

Росбалтвчера в 08:07
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Музыка

Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

Обновлено вчера в 17:08
Технологии

WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Политика

12 июня страна отмечает День России

Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Кино

Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду

Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:59
Общество

Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации на границе Чечни и Дагестана

Обновлено вчера в 15:19
Футбол

Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

Обновлено в 03:18
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Под Екатеринбургом иномарка сбила насмерть ребенка

Сообщается, что женщина, находясь за рулем иномарки «Renault Duster», двигалась по улице Чапаева.
Обновлено в 01:29
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина

Обновлено вчера в 12:03
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Спорт

1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило гибель 1 400 непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

В России появятся летчицы-истребители

Обновлено в 02:39
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Кино

Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски

Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

Тульский шахтер оценил правдоподобность событий в сериале «Чернобыль»

Владимир Наумов работал на ликвидации последствий катастрофы с конца мая по середину июня 1986 года Тульский шахтер Владимир Наумов оценил достоверность сериала "Чернобыль" про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Турист погиб на аттракционе в виде стеклянной горки в Китае

Аттракцион в виде стеклянной горки треснул в Китае. В результате погиб один человек и шестеро пострадали.
Обновлено вчера в 08:25
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