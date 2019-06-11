Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ 10 июня в 06:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Обновлено вчера в 17:08
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду.
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Общество
Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Обновлено в 03:18
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Под Екатеринбургом иномарка сбила насмерть ребенка
Сообщается, что женщина, находясь за рулем иномарки «Renault Duster», двигалась по улице Чапаева.
Обновлено в 01:29
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Спорт
1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило гибель 1 400 непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
В России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 02:39
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Кино
Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Тульский шахтер оценил правдоподобность событий в сериале «Чернобыль»
Владимир Наумов работал на ликвидации последствий катастрофы с конца мая по середину июня 1986 года Тульский шахтер Владимир Наумов оценил достоверность сериала "Чернобыль" про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Турист погиб на аттракционе в виде стеклянной горки в Китае
Аттракцион в виде стеклянной горки треснул в Китае. В результате погиб один человек и шестеро пострадали.
Обновлено вчера в 08:25