Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ 06:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:45

Официальный курс евро на вторник снизился до 73,21 рубля

РИА Новости06:29

Что сегодня выгоднее - рубли или доллары?

Аргументы и Факты08 июня в 18:31

Курс доллара снизился до 64,77 рубля

ТАСС03:08

Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 64,7919 руб/доллар США и 73,2148 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 64,7919 руб

Финмаркет06:01

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубля

Московский Комсомолец06:11
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Спорт

Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

В МГУ откроют четыре новых направления подготовки

Садовничий отметил, что в 2019 году на первый курс в МГУ зачислят порядка 10 тыс. человек, и уточнил, что 6 тыс. человек будут приняты на программы бакалавриата и специалитета, а остальные — на программы магистратуры.
Обновлено в 08:40
Финансы

Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб

Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.
Обновлено в 20:59
Общество

Правила выезда детей за рубеж изменятся

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

Егор Крид решил разыграть среди подписчиков своего инстаграме автомобиль марки Mercedes Gelandewagen.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Политика

Минюст США передаст конгрессу документы по расследованию Мюллера

Минюст США согласился передать конгрессу документы, которые относятся к расследованию специального прокурора Роберта Мюллера, рассказал глава юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер.
Обновлено в 15:47
Авто

Audi запускает летнее спецпредложение по кредитам

Компания Audi объявила о запуске специальных условий кредитования автомобилей с пробегом, которые будут действовать до 31 августа 2019 года.
Обновлено в 10:53
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

Известный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Обновлено в 21:19
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Экономика

ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки

РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе

Обновлено в 16:12
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Камболова

Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере

Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
Обновлено в 15:30
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
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