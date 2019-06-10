Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ 06:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Общество
Жители Березняков и Старорусского высказались по «Программе-2025»
Свои предложения, которые войдут в основу территориальной "Программы-2025" по развитию всего городского округа, уже озвучили жители Синегорска, Лугового, Дальнего, Елочек и Ново-Александровска.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Транспорт
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Экономика
ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Общество
Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби
Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге
Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.
Обновлено в 12:12
Технологии
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено в 20:37
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Общество
В Белгороде на газомоторном топливе ездит уже более сотни такси
С 1 июня в России благодаря постановлению правительства РФ № 413 от 6 апреля 2019 года перевод транспорта на газомоторное топливо стал более быстрым и прозрачным.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Перевозчики бросают вызов властям - фуры без номеров становятся нормой в ЕАО
Работа рамки весогабаритного контроля в Биробиджане все больше свидетельствует, что недобросовестные грузоперевозчики фактически бросили вызов властям и ГИБДД, продолжая нещадно эксплуатировать дороги области и мосты, при этом сознательно идя на нарушение правил провоза грузов.
Обновлено в 20:35
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Наука
Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25