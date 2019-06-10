Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ 06:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:45

Официальный курс евро на вторник снизился до 73,21 рубля

РИА Новости06:29

Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 64,7919 руб/доллар США и 73,2148 руб/евро

SIA.ru07:00

Курс доллара снизился до 64,77 рубля

ТАСС03:08

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубля

Московский Комсомолец06:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 64,7919 руб

Финмаркет06:01

Что сегодня выгоднее - рубли или доллары?

Аргументы и Факты08 июня в 18:31
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Здоровье

Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Общество

Жители Березняков и Старорусского высказались по «Программе-2025»

Свои предложения, которые войдут в основу территориальной "Программы-2025" по развитию всего городского округа, уже озвучили жители Синегорска, Лугового, Дальнего, Елочек и Ново-Александровска.
Обновлено в 20:53
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Обновлено в 07:00
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:44
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Транспорт

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Экономика

ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки

РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Общество

Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби

Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге

Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.
Обновлено в 12:12
Технологии

«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено в 20:37
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Общество

В Белгороде на газомоторном топливе ездит уже более сотни такси

С 1 июня в России благодаря постановлению правительства РФ № 413 от 6 апреля 2019 года перевод транспорта на газомоторное топливо стал более быстрым и прозрачным.
Обновлено в 07:56
Транспорт

Перевозчики бросают вызов властям - фуры без номеров становятся нормой в ЕАО

Работа рамки весогабаритного контроля в Биробиджане все больше свидетельствует, что недобросовестные грузоперевозчики фактически бросили вызов властям и ГИБДД, продолжая нещадно эксплуатировать дороги области и мосты, при этом сознательно идя на нарушение правил провоза грузов.
Обновлено в 20:35
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Наука

Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума

Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
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