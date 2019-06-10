Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ вчера в 06:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Врачи выяснили, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи выяснили, могут ли косточки, семечки и их шелуха, накапливаясь в придатке слепой кишки, вызывать аппендицит.
Обновлено в 11:13
Авто
Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Авто
Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры
На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями
Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт
В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.
Обновлено в 02:30
Космос
В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing
Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Футбол
Стали известны составы сборных России и Кипра
Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения
Лариса Гузеева назвала глупостью свою жесткую голодовку ради быстрого похудения.
Обновлено в 08:34
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Хоккей
Генеральный менеджер «Питтсбурга» верит в Малкина
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Джим Рутерфорд высказался о российском хоккеисте Евгении Малкине, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей
Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:59
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Футбол
«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова
Обновлено в 09:36
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Теннис
Александрова победила Мертенс на турнире в Хертогенбоше
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элиз Мертенс в первом круге турнира WTA в Хертогенбоше.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00