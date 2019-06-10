Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ вчера в 06:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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ЦБ РФ объявил курс валют на 12 июня

Телеканал 360°13:37

Официальные курсы доллара и евро вновь понижены

Росбалт08:07

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубля

Московский Комсомолецвчера в 06:11

Официальный курс евро снизился до 73,04 рубля

РИА Новости08:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 64,5158 руб

Финмаркет07:43

Банк России снизил на 12 июня курс доллара до 64,52 рубля

ТАСС09:06

Курсы валют ЦБ РФ на 8 июня: 65,0395 руб/доллар США и 73,2605 руб/евро

SIA.ru08 июня в 07:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Здоровье

Врачи выяснили, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи выяснили, могут ли косточки, семечки и их шелуха, накапливаясь в придатке слепой кишки, вызывать аппендицит.
Обновлено в 11:13
Авто

Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Авто

Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры

На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский отменил часть указов Порошенко

Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика

Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Гаджеты

Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X

Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт

В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.
Обновлено в 02:30
Космос

В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing

Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Футбол

Стали известны составы сборных России и Кипра

Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения

Лариса Гузеева назвала глупостью свою жесткую голодовку ради быстрого похудения.
Обновлено в 08:34
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбурга» верит в Малкина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Джим Рутерфорд высказался о российском хоккеисте Евгении Малкине, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:55
Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:59
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Футбол

«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова

Обновлено в 09:36
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Теннис

Александрова победила Мертенс на турнире в Хертогенбоше

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элиз Мертенс в первом круге турнира WTA в Хертогенбоше.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
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