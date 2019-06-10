Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ 06:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Обновлено вчера в 15:35
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 10:34
Спорт
Мальчик из Ингушетии отжался 4 тыс. раз и установил мировые рекорды
Шестилетний мальчик Ибрагим Льянов, проживающий в Ингушетии, установил сразу два мировых рекорда – по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа, информирует ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Культура
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Обновлено в 08:17
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Японский эсминец прибыл во Владивосток
10 июня в порт Владивосток с неофициальным визитом зашел эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами».
Обновлено в 02:50
Происшествия
Погром в редакции «Сноба» попал на видео
Погром в редакции сноба попал на видео, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве
Обновлено в 04:59
Происшествия
Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
По данным следствия, 29 мая семилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой, а спустя четверо суток тело ребенка нашли в старом холодильнике, который стоял на улице и дверца которого открывалась только снаружи.
Обновлено в 09:10