Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ вчера в 06:04
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты
Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:00
Политика
Москва призвала Зеленского не уподобляться Порошенко
«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Пётр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе
Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Футбол
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила португальца с победой в Лиге наций.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил весь российский народ с наступающим праздником - Днем России, который будет отмечаться 12 июня.
Обновлено вчера в 18:39
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожавшей нефти
Рубль в понедельник днем повышался против доллара и в большей степени к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты в направлении уровня 1,13 доллара.
Обновлено вчера в 08:07
Спорт
Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Атомная подводная лодка «Брянск» продолжит службу Родине
На лодке проводят стапельный ремонт и обновляют оборудование.
Обновлено в 02:55
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Количество кошек и собак в квартире могут ограничить
В России предлагают рассчитать количество проживающих в квартире либо доме кошек и собак исходя из размеров жилого помещения.
Обновлено вчера в 07:44
Авто
Производителя Aurus возглавил гендиректор УАЗа и Ford Sollers
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Американцы назвали топ-5 лучших российских истребителей
Первым в списке лучших самолетов ВКС РФ, по мнению Military Watch, идет истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ
Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04