Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубляПРАЙМ вчера в 06:04

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,5822 рубля.

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубля

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