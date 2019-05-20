Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,49 рубляПРАЙМ 07:14

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8522 рубля.
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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 21 мая

Экономика сегодня10:53

Официальный курс доллара незначительно понижен, евро потерял больше

Росбалт09:23

ЦБ РФ установил курс евро с 21 мая в размере 71,9631 руб

Финмаркет08:09

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,96 рубля

РИА Новости07:42

Официальный курс евро на вторник снизился

Газета.Ru07:25

Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп

Urbc.Ru07:25

ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубля

ТАСС07:44
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Футбол

«Ливерпуль» вошел в число претендентов на де Лигта

По информации английских источников, «Ливерпуль» выразил интерес в трансфере защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Находившийся в международном розыске с 9 мая лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее

Обновлено в 11:04
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Авто

Универсал Opel Astra был замечен без камуфляжа

Сзади новинка больше напоминает универсал Astra текущего поколения.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Как сообщает источник агентства, руководство Google все еще не пришло к окончательному решению, от каких именно сервисов будет отключена Huawei - полный список еще формируется.
Обновлено в 02:09
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Политика

Суд в Армении приостановил производство по делу Кочаряна

Суд в Армении приостановил производство по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря команды адвокатов политика Элен Аракелян.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Полет F-22 показали изнутри «Хищника»

Команда F-22 Demonstration and Heritage Flight, располагающаяся на авиабазе ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния), выложила на YouTube снятый из кабины пилота полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor.
Обновлено в 09:27
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Обновлено в 09:39
Спорт

Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.
Обновлено в 11:18
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Результаты «Евровидения» могут отменить из-за нарушения, допущенного победителем конкурса.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга

Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Наталья Рудова пять часов провела в полиции из-за преследователя

Обновлено в 09:00
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