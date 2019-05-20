Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,49 рубляПРАЙМ вчера в 07:14
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8522 рубля.
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Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся обновлений Android
Уточняется, что для Huawei будет доступна лишь версия Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.
Обновлено 19 мая в 23:24
Игры
American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4
American Fugitive уже вышла в Steam (348 рублей), а также на PS4 (1399 рублей или 1119 для владельцев подписки).
Обновлено в 16:19
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Музыка
Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»
Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка
Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Политика
В США прошли марши против ограничения прав на аборты
Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации
Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Космос
На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду
Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.
Обновлено в 09:12
Музыка
Первый после аварии клип МакSим жестко раскритиковали в Сети
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, выпустила клип о ДТП вскоре после того, как сама получила травмы в аварии.
Обновлено в 19:16
Политика
Абхазская оппозиция приняла предложение президента перенести выборы
Оппозиция Абхазии приняла предложение президента перенести выборы на 26 августа, сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения
Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
Обновлено в 06:43
Технологии
Mail.ru Group приобрела рекрутинговый сервис Worki
Обновлено в 06:20
Гаджеты
HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710
Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Здоровье
В российских больницах не хватает врачей
Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Музыка
Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян
Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40