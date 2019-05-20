Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,49 рубляПРАЙМ вчера в 07:14

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8522 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 21 мая: 64,5372 руб/доллар США и 71,9654 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,96 рубля

РИА Новостивчера в 07:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 мая в размере 64,5372 руб

Финмаркет05:21

Курс евро снизился до 71,96 рубля

Комсомольская правдавчера в 10:06

ЦБ понизил на 21 мая курс доллара до 64,49 рубля

ТАССвчера в 07:44

Курсы доллара и евро на 21 мая

Банки.ру01:00

Официальный курс евро на вторник снизился

Газета.Ruвчера в 07:25
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия

Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево

Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Экономика

Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»

Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 15:51
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся обновлений Android

Уточняется, что для Huawei будет доступна лишь версия Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.
Обновлено 19 мая в 23:24
Игры

American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4

American Fugitive уже вышла в Steam (348 рублей), а также на PS4 (1399 рублей или 1119 для владельцев подписки).
Обновлено в 16:19
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Музыка

Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Политика

В США прошли марши против ограничения прав на аборты

Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Политика

Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации

Сайт президента Украины опубликовал указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана глава своей администрации.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Космос

На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду

Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.
Обновлено в 09:12
Музыка

Первый после аварии клип МакSим жестко раскритиковали в Сети

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, выпустила клип о ДТП вскоре после того, как сама получила травмы в аварии.
Обновлено в 19:16
Политика

Абхазская оппозиция приняла предложение президента перенести выборы

Оппозиция Абхазии приняла предложение президента перенести выборы на 26 августа, сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураз Хишба.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения

Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
Обновлено в 06:43
Технологии

Mail.ru Group приобрела рекрутинговый сервис Worki

Обновлено в 06:20
Гаджеты

HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710

Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Здоровье

В российских больницах не хватает врачей

Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Музыка

Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
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