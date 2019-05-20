Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,49 рубляПРАЙМ 07:14
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8522 рубля.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено в 12:58
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Экономика
Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды
Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Киренском районе сгорело 20 домов
Обновлено в 20:59
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC
Чтобы обеспечить продолжительную автономную работу, несмотря на более «прожорливый» экран, браслет получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч ёмкости вместо 110 мА·ч у Mi Band 3. Также у нового фитнес-браслета появилась поддержка Bluetooth 5.0, это существенный шаг вперёд по сравнению с Bluetooth 4.2 у предшественника.
Обновлено в 12:54
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Брэдли Купера увидели с новой девушкой
Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Общество
ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 20:27
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено в 12:07
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.
Обновлено в 13:10
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовики ЗИЛ-133ГЯ в народе называли "Крокодилами", которых они напоминали вытянутыми капотами (носами) и длинными шасси (туловищами) с двумя мостами.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО
Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Хоккей
Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»
Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
Обновлено в 13:04
Общество
Экс-министр Абызов «все хвалит» в СИЗО «Лефортово», рассказали в ОНК
Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО "Лефортово", ни на что не жалуется и выражает сотрудникам изолятора благодарность, рассказала РИА Новости замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 20:36
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53