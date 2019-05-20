Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,49 рубляПРАЙМ 07:14

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8522 рубля.

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,49 рубля

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