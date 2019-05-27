Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,46 рубляПРАЙМ 07:12

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9388 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт08:08

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

РИА Новости07:30

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 64,4636 руб

Финмаркет06:59

Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — на 13

Банки.ру07:07

Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 13 коп

Urbc.Ru07:50

Банк России на 28 мая понизил курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 72.1863 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 64.4636 руб

АК&М08:08

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,46 рубля

ПРАЙМ07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика

Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола

Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Экономика

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
Обновлено в 07:57
Авто

Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте

Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храма

Обновлено в 09:14
Общество

В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто

УАЗ расширил опциональное оснащение внедорожника УАЗ «Патриот»

Обновлено в 06:40
Культура

Лауреатами премии Бродского стали Лановой и Купченко

Лауреатами премии стали актеры московского театра имени Бродского Василий Лановой и Ирина Купченко.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию

В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии.
Обновлено в 09:42
Общество

В германском Галле закрыли вокзал из-за старой авиабомбы

В германском городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) при проведении строительных работ обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Авто

Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей

Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Общество

В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

Обновлено в 06:14
Музыка

Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру

Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Губернатор Иркутской области госпитализирован

Глава Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 25 мая, был госпитализирован.
Обновлено в 03:39
Общество

Финские учителя пожаловались на Рамадан

Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман.
Обновлено в 08:52
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с онкологией

Обновлено в 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное