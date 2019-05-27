Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,46 рубляПРАЙМ 07:12
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9388 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола
Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Экономика
Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года
Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
Обновлено в 07:57
Авто
Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте
Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто
УАЗ расширил опциональное оснащение внедорожника УАЗ «Патриот»
Обновлено в 06:40
Культура
Лауреатами премии Бродского стали Лановой и Купченко
Лауреатами премии стали актеры московского театра имени Бродского Василий Лановой и Ирина Купченко.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии.
Обновлено в 09:42
Общество
В германском Галле закрыли вокзал из-за старой авиабомбы
В германском городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) при проведении строительных работ обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей
Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Обновлено в 06:14
Музыка
Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру
Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Губернатор Иркутской области госпитализирован
Глава Иркутской области Сергей Левченко в субботу, 25 мая, был госпитализирован.
Обновлено в 03:39
Общество
Финские учителя пожаловались на Рамадан
Финские школьные учителя пожаловались, что суровые правила исламского поста в священный месяц Рамадан негативно сказываются на успеваемости учеников-мусульман.
Обновлено в 08:52
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09