Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,46 рубляПРАЙМ вчера в 07:12

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9388 рубля.
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Курсы доллара и евро на 28 мая

Банки.ру01:00

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,46 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:50

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

РИА Новостивчера в 07:30

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50

Банк России снизил на 28 мая курс доллара до 64,46 рубля

ТАССвчера в 09:06

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,1863 руб

Финмаркет01:20

Курсы валют ЦБ РФ на 25 мая: 64,6106 руб/доллар США и 72,3186 руб/евро

SIA.ru25 мая в 07:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить

Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Футбол

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
Обновлено в 04:39
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Футбол

Леонид Федун прибыл на итоговый совет директоров «Спартака»

Во вторник в Москве состоится итоговый совет директоров футбольного клуба. Ранее на заседание прибыл член совета Андрей Федун.
Обновлено в 04:52
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

В российских школах появится новый предмет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Обновлено в 05:25
Происшествия

Закон о криминальных авторитетах не понравился российским силовикам

Закон о криминальных авторитетах в своем текущем состоянии полон пробелов и нуждается в доработке.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Политика

Парламент Абхазии перенес дату выборов главы республики на 25 августа

Депутаты парламента Абхазии перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт

Загитова выступила под живую музыку на шоу в Японии

Обновлено в 05:29
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Успех россиянки обернулся скандалом на конкурсе.
Обновлено вчера в 10:05
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название

Третий спутник МГТУ имени Баумана не получит название "Бауманец-3", чтобы не повторить печальную судьбу первых двух аппаратов, сообщил журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В одесской колонии заключенные устроили бунт

Обновлено вчера в 07:08
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Космос

Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников

"Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге

Обновлено в 05:07
Наука

Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости

Исследование Бюссона показало, что показатели выживаемости в группе косаток падают в результате гибели одного из членов даже для тех особей, у которых не было сколько-нибудь прочных социальных связей с погибшим.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
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