Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,46 рубляПРАЙМ вчера в 07:12
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9388 рубля.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Футбол
Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»
Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан".
Обновлено в 04:39
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Футбол
Леонид Федун прибыл на итоговый совет директоров «Спартака»
Во вторник в Москве состоится итоговый совет директоров футбольного клуба. Ранее на заседание прибыл член совета Андрей Федун.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
В российских школах появится новый предмет
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Закон о криминальных авторитетах не понравился российским силовикам
Закон о криминальных авторитетах в своем текущем состоянии полон пробелов и нуждается в доработке.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Политика
Парламент Абхазии перенес дату выборов главы республики на 25 августа
Депутаты парламента Абхазии перенесли дату президентских выборов с 21 июля на 25 августа, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Загитова выступила под живую музыку на шоу в Японии
Обновлено в 05:29
Музыка
Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Успех россиянки обернулся скандалом на конкурсе.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название
Третий спутник МГТУ имени Баумана не получит название "Бауманец-3", чтобы не повторить печальную судьбу первых двух аппаратов, сообщил журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В одесской колонии заключенные устроили бунт
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Космос
Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников
"Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой высказался о своей супруге
Обновлено в 05:07
Наука
Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости
Исследование Бюссона показало, что показатели выживаемости в группе косаток падают в результате гибели одного из членов даже для тех особей, у которых не было сколько-нибудь прочных социальных связей с погибшим.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Политика
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03