ЦБ снизил на 18 июня курс доллара до 64,32 рубляТАСС 05:24

Банк России установил на 18 июня официальный курс доллара на уровне 64,3187 рубля, что на 11,39 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ снизил на 18 июня курс доллара до 64,32 рубля

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