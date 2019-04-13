Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено 14 апреля в 13:52
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Космос
SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy
Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 01:21
Политика
Суд освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Общество
На Ямале из-за метели задержаны вертолетные рейсы
На Ямале 16 апреля утром и днем на территории округа прогнозируется опасное погодное явление: очень сильный ветер порывами 21-26 м/с.
Обновлено в 02:16
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
К Пасхе для москвичей подготовили 60 бесплатных экскурсий
В Москве к православному празднику Пасха для горожан подготовили бесплатные пешеходные экскурсии, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт»
В Орджоникидзевском районе Уфы ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» площадью 140 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
Nation News ранее сообщало, что Volkswagen представил новый кроссовер Roomzz с автопилотом.
Обновлено в 01:33