Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

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Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей

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Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
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Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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К Пасхе для москвичей подготовили 60 бесплатных экскурсий

В Москве к православному празднику Пасха для горожан подготовили бесплатные пешеходные экскурсии, сообщается на портале мэра столицы.
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В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт»

В Орджоникидзевском районе Уфы ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» площадью 140 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
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В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
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В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
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Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
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