Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Обновлено в 17:32
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Политика
Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе
Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в соборе Парижской Богоматери
Информационное агентство LinePress опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в столице Франции.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Транспорт
Автобусным перевозчикам задали высокую планку
90% компаний осталось два с половиной месяца на оформление лицензий Лишь 10% от общего числа автобусных перевозчиков, работающих на территории Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, подали заявки на оформление новых или на переоформление существующих лицензий на осуществление своей деятельности.
Обновлено в 17:00
Культура
Путин поздравил любимую всеми Пугачеву с юбилеем
Сегодня советская и российская певица и народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает юбилей - 70 лет, передает LigaNews.
Обновлено в 03:50
Технологии
Лаборатория Минобороны Британии наберет сотрудников через онлайн-игру
Лаборатория научно-технических исследований при минобороны Великобритании (DSTL) планирует принять на работу 60 специалистов по результатам онлайн-игры, сообщает оборонное ведомство.
Обновлено в 12:28
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Наука
В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце
Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани.
Обновлено в 08:27
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Балотелли признан лучшим футболистом Лиги 1 в марте по версии коллег
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте по версии Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
Обновлено в 15:40
Спорт
Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой
Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Microsoft разрабатывает беспроводные наушники
В конце 2018 года Microsoft потрясла многих, выпустив анонс наушников под брендом Surface.
Обновлено в 17:26
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Политика
В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство
Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth
Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth, где указано, что модель получит поддержку Bluetooth 5.0.
Обновлено в 07:37