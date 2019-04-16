Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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ЦБ РФ объявил курс валют на 17 апреля

Телеканал 360°11:28

Курс доллара снизился до 64,19 рубля

ТАСС12:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 64,2422 руб

Финмаркет06:15

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru06:18

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

РИА Новости05:58

Курсы валют ЦБ РФ на 16 апреля: 64,2422 руб/доллар США и 72,6515 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России чуть понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:35
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Происшествия

ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов

Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Общество

Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах на 14,5%

Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах России на 14,5%. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Обновлено в 08:13
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Политика

На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Происшествия

СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

Обновлено в 03:31
Политика

Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов

Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 16:37
Политика

Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов

По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Культура

Дженнифер Лопес станет иконой моды Америки

Стиль Дженнифер Лопес – смелый, бескомпромиссный и всегда запоминающийся, - заявил президент и главный исполнительный директор CFDA Стивен Колб.
Обновлено в 15:39
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Авто

Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию

Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Музыка

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
Обновлено в 17:11
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

"Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 17:32
Авто

Chery привезет в Россию новый Arrizo GX

У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество

В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили

По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск ПВО

Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами народной республики Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск противовоздушной обороны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 20:28
Происшествия

Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Обновлено в 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
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