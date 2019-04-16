Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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Происшествия
ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов
Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Общество
Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах на 14,5%
Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах России на 14,5%. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Обновлено в 08:13
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Происшествия
СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета
Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
Обновлено в 03:31
Политика
Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов
Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 16:37
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Культура
Дженнифер Лопес станет иконой моды Америки
Стиль Дженнифер Лопес – смелый, бескомпромиссный и всегда запоминающийся, - заявил президент и главный исполнительный директор CFDA Стивен Колб.
Обновлено в 15:39
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Авто
Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Музыка
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
Обновлено в 17:11
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
"Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 17:32
Авто
Chery привезет в Россию новый Arrizo GX
У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили
По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск ПВО
Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами народной республики Ким Чен Ын объявил внезапную проверку войск противовоздушной обороны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 20:28
Происшествия
Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Обновлено в 11:37