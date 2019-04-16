Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курсы валют ЦБ РФ на 16 апреля: 64,2422 руб/доллар США и 72,6515 руб/евро

SIA.ru07:00

Курс доллара снизился до 64,19 рубля

ТАСС12:11

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru06:18

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

РИА Новости05:58

ЦБ РФ объявил курс валют на 17 апреля

Телеканал 360°11:28

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 64,2422 руб

Финмаркет06:15

Официальные курсы ЦБ России на 13-15.04.19

Коммерсантъ14 апреля в 19:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Футбол

«Барселона» обыграла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Политика

МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию

В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Происшествия

В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

Обновлено в 21:41
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Таинственные дольмены и другие мегалиты, расположенные на территории Европы, на протяжении долгого времени считавшиеся храмами или даже обсерваториями, на самом деле оказались родственно-семейными кладбищами первых фермеров каменного века Северо-Западной Европы.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Игры

Видео: релизный трейлер дополнения «Судьба Атлантиды» к Assassin’s Creed Odyssey

Обновлено в 15:20
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Чувашии осудят женщину, убившую своего насильника

Верховный Суд Чувашии рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве своего насильника.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено в 19:26
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелет

Обновлено в 09:04
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Космос

Российские космонавты выращивают траву на МКС

На международной космической станции российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко проведут биологический эксперимент по исследованию болотной травы ряски в условиях космической невесомости.
Обновлено в 16:28
Происшествия

На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Экономика

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Здоровье

Во Владивостокской клинической больницы №2 пройдёт долгожданный ремонт

Капитальный ремонт пройдёт сразу в нескольких отделениях Во Владивостокской клинической больнице № 2, в народе именуемой "тысячекоечная" пройдёт комплексный ремонт сразу нескольких отделений.
Обновлено в 20:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное