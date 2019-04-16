Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Общество
Правнук Сталина назвал россиян моральными уродами и дегенератами
Правнук Сталина откликнулся на опрос среди жителей страны, который показал, что популярность Иосифа Сталина невероятно выросла за последние годы.
Обновлено в 08:59
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сытина прогнали с передачи «Время покажет»
Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Экономика
В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая
Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.
Обновлено в 02:16
Наука
В 42000-летней туше жеребенка ученые впервые нашли жидкую кровь
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Несколько ракет запущены по столице Ливии
Более двух десятков ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле
Согласно информации, опубликованной каналом «CNN», Пентагон сосредоточен на разработке решений, направленных на военное сдерживание России, Китая и Кубы, в вопросах, связанных с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 17:10
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Происшествия
В МВД Франции рассказали о решающих минутах в спасении Нотр-Дама
Судьба собора Парижской Богоматери решилась в течение считаных минут, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, чью речь транслировал телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Таинственные дольмены и другие мегалиты, расположенные на территории Европы, на протяжении долгого времени считавшиеся храмами или даже обсерваториями, на самом деле оказались родственно-семейными кладбищами первых фермеров каменного века Северо-Западной Европы.
Обновлено в 11:25
Общество
Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение
В столице утвердили пилотную программу профессионального обучения для людей предпенсионного возраста - она поможет москвичам развивать свои навыки, приобретать новые знания и оставаться востребованными на рынке труда.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали
В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Политика
Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан провёл переговоры с главой Миноборны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 17:57
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Политика
Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня
Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Космос
В России планируют разработать новый скафандр для космонавтов
Разработку нового модульного скафандра для космонавтов планирует начать в 2019 году НПП "Звезда".
Обновлено в 18:42
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Авто
Haval прекратит продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России
Купе-кроссовер Haval H6 Coupe покинул товарную линейку Haval на российском рынке.
Обновлено в 03:48
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
США уличили КНДР в перевозке радиоактивных материалов
Эксперты Центра международных и стратегических исследований в США заподозрили Северную Корею в перемещении радиоактивных материалов на территории научного центра в Йонбене.
Обновлено в 17:56