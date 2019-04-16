Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.

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