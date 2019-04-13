Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,0516 рубля.
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Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Веер ракет: сможет ли новая система ПВО отпугнуть от России авиацию НАТО
Обновлено в 01:00
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено в 16:24
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:50
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Во вторник власти Украины обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Россией моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:43
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Больше не могу засыпать одна»
Недавно звезда решила рассказать о своих чувствах после расставания с мужем. В последнее время Ани Лорак полностью погружена в работу.
Обновлено в 13:00
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Кино
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Общество
Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах
Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38