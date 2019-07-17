Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 15 июля в 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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