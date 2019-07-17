Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 15 июля в 06:31
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:12, Вашингтон
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Обновлено в 09:30
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах
Прокуроры закрыли дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 16:58
Хоккей
«Авангард» провел первое собрание команды
Обновлено в 07:05
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее
Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:21
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Политика
Суд продлил арест шести украинским морякам
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку
В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено в 20:36
Технологии
Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая
Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.
Обновлено в 11:54
Политика
Опрос: около 70% россиян хорошо относятся к Украине
Согласно результатам социологического исследования, 68% россиян хорошо относятся к Украине.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено в 14:50
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Происшествия
Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека
Обновлено в 16:12
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Обновлено в 20:01
Кино
Барецкий заявил об участии Панина в фильме «Брат 3»
Обновлено в 22:01
Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
Обновлено в 09:36
Политика
Стали известны участники вторых теледебатов демократов в США
Стали известны имена участников вторых теледебатов среди кандидатов в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:02
Политика
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53