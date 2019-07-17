Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 15 июля в 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Центробанк установил курсы валют на 18 июля

Телеканал 360°11:38

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новостивчера в 06:09

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 12 копеек

Банки.ру06:17

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркет06:13

Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евро

Росбалт07:10

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолец15 июля в 22:59
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика

Время Украины на Донбассе кончается

Как указывает Донбасс - путь Домой (Вестник Новороссии), получение российского паспорта даёт людям не только право уехать в Россию и там работать.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

В Кремле прокомментировали задержание женщины из-за детского лекарства

В Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного сына.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Жителям Чемодановки назначили штрафы и обязательные работы за перекрытие трассы после конфликта с цыганами

Бессоновский районный суд Пензенской области привлек к административной ответственность шестерых жителей села Чемодановка из-за того, что они перекрыли трассу после конфликта с цыганами.
Обновлено в 12:40
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Путин наградил пилотов, посадивших горящий самолет

Президент России Владимир Путин наградил пилотов, экстренно посадивших горящий самолет в августе прошлого года, орденами Мужества.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу

16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Сассуоло» арендовал защитника «Интера»

"Сассуоло" арендовал защитника "Интера" Эндрю Гравийона. Соглашение предусматривает последующее право выкупа.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Культура

От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете

Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Футбол

Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.
Обновлено в 12:19
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Футбол

Футболист немецкого клуба умер во время тренировки

В пресс-релизе клуба говорится, что 30-летнему футболисту стало плохо во время тренировочного занятия. Причина смерти игрока не сообщается.
Обновлено в 12:55
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Футбол

Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Обновлено в 10:37
Происшествия

Трое сотрудников ФСБ признались в разбое

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Кино

«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр

Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
Обновлено в 05:00
Политика

В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
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