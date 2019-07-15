Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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ОБЗОР – Рубль вечером повышался на дорогой нефти и приближении налогового периода

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Банк России понизил курс доллара и евро

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 34 копейки и к евро — на 43

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Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

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Старт налогового периода благоприятно отразился на рубле - нацвалюта крепнет к доллару и евро

Интересант13:18

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Политика

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский сменит 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах.
Обновлено в 15:27
Политика

Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков

Россия готова освободить украинских моряков и вернуть Киеву украинские военные корабли при гарантиях участия моряков в судебном процессе, отметила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире канала «Прямой».
Обновлено в 11:08
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Политика

Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 15:00
Политика

МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничников

Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский оставил Киев без военного парада на День независимости

Обновлено в 07:52
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Политика

ЕС одобрил санкции в отношении Турции

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Футбол

Эксклюзивное интервью с Неймаром было украдено

Эксклюзивное интервью с 27-летним нападающим "ПСЖ" Неймаром было украдено у бразильского телевидения, сообщает Marca.
Обновлено в 16:53
Общество

В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер

Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Авто

Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia

Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Политика

США хотят с помощью России вернуться на Луну

Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия и другие страны, имеющие отношение к Международной космической станции, присоединились к американской программе по возвращению на Луну.
Обновлено в 16:37
Интернет

Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365

Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Игры

Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон

Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено в 16:10
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