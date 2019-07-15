Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в июле 2019 года назначенный замминистра обороны, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, следует из информации, опубликованной на сайте МО.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Недвижимость
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6%
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабмина во «ВКонтакте».
Обновлено 13 июля в 07:35
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Происшествия
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Кино
Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros
Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.
Обновлено в 07:55
Экономика
В 2020 году «Аэрофлот» закажет еще шесть Airbus A320neo
В 2020 году "Аэрофлот" закажет шесть среднемагистральных самолетов нового поколения Airbus A320neo, следует из публикации на сайте госзакупок.
Обновлено в 09:12
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В Китае выразили восторг новой российской огнеметной системой ТОС-1А
По словам обозревателей военного интернет-ресурса, тяжелая огнеметная система ТОС-1А представляет собой многоствольную ракетную установку, которая, по их мнению, сможет вывести российские войска на новый уровень.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Юлия Барановская отрицает слухи о тайной свадьбе
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала информацию в ряде СМИ о том, что тайно вышла замуж в Камбодже.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата грузинского парламента от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломиа, у сторон появился план.
Обновлено в 12:17
Спорт
Сборная России обыграла США в финале волейбольной Лиги Наций
Сегодня сборная России по волейболу в финале Лиги Наций обыграла команду США со счетом 3:1 и стала победителем турнира.
Обновлено вчера в 22:59