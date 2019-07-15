Финансы
ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубляТАСС 06:33
Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:06, Вашингтон
Политика
Франция, Великобритания и ФРГ призвали Иран отменить решение по СВПД
В документе подчеркивается, что Германия, Франция и Великобритания продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Космос
Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Политика
Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян
Обновлено в 08:33
Экономика
Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом
Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Футбол
УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами «Москит»
Удар крылатыми ракетами "Москит" наносили корабли Приморской флотилии разнородных сил.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации
23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X.
Обновлено в 07:14
Общество
Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» высказалась об усыновлении детей однополыми семьями.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Александр Медведев: «Зенит» сделал первый шаг к защите титула
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 07:31