Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

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