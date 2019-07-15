Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Обновлено в 09:19
Происшествия
Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими
Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата грузинского парламента от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломиа, у сторон появился план.
Обновлено в 12:17
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране
Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Тамбовской области горит «Дружба»
Пожар произошел в селе Новоникольское Мичуринское, сообщает пресс-служба МЧС России. Горит одноэтажное металлическое здание.
Обновлено в 12:56
Политика
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Наука
Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе
Обновлено в 13:05
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»
Голкипер «Монпелье» Бенжамен Лекомт стал игроком «Монако». Трудовое соглашение с 28-летним французом рассчитано на 5 лет.
Обновлено в 13:03
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Обновлено в 12:03
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 13:28
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма
Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.
Обновлено в 13:02
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Экономика
«Яндекс» может выкупить четверть акций «Тинькофф банка»
Компания «Яндекс» может объединиться с Тинькофф Банком и выкупить четверть его акций, сообщает издание Forbes со ссылкой на аналитиков «Альфа-банка».
Обновлено в 14:03