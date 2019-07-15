Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубля

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