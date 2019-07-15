Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

Росбалт07:17

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новости06:53

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:51

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубля

ПРАЙМ06:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 62,828 руб

Финмаркет06:55

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,83 рубля

Банки.ру04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Обновлено в 09:19
Происшествия

Водителя автобуса задержали в Башкирии после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса, который допустил опрокидывание транспортного средства, задержан в Башкирии.
Обновлено в 07:22
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Кино

На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»

Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика

Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата грузинского парламента от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломиа, у сторон появился план.
Обновлено в 12:17
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране

Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Тамбовской области горит «Дружба»

Пожар произошел в селе Новоникольское Мичуринское, сообщает пресс-служба МЧС России. Горит одноэтажное металлическое здание.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Политика

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Наука

Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе

Обновлено в 13:05
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Футбол

«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Голкипер «Монпелье» Бенжамен Лекомт стал игроком «Монако». Трудовое соглашение с 28-летним французом рассчитано на 5 лет.
Обновлено в 13:03
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 12:03
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 13:28
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика

Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма

Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.
Обновлено в 13:02
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Экономика

«Яндекс» может выкупить четверть акций «Тинькофф банка»

Компания «Яндекс» может объединиться с Тинькофф Банком и выкупить четверть его акций, сообщает издание Forbes со ссылкой на аналитиков «Альфа-банка».
Обновлено в 14:03
ещё по теме
Главное